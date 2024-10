Un risveglio agghiacciante per gli abitanti di Oliena. Tonino Corrias, allevatore di 59 anni, è stato freddato questa mattina a colpi di fucile nel centro storico del paese.

I malviventi sono entrati in azione poco prima dell’alba.

Sul posto stanno operando i Carabinieri del comando provinciale di Nuoro.

L’allevatore in passato era già stato bersaglio di diversi agguati.

Era il 28 novembre del 2015 quando Tonino Corrias, per la seconda volta, era riuscito a sopravvivere a un’imboscata. L’uomo faceva rientro a casa quando, nella periferia del paese, la sua auto lo aveva “protetto” dai colpi di una fucilata caricata a pallettoni. 

Tonino Corrias era riuscito a fuggire dall’appuntamento con la morte anche nel 2001. In quell’occasione, però, i colpi lo avevano ferito alla spalla e per lui era stato necessario il trasporto in ospedale.

Gli inquirenti stanno cercando di far chiarezza sull’omicidio e provano a ricostruire quanto accaduto negli anni passati a Oliena. Tonino Corrias è riuscito a sopravvivere più volte a diversi agguati e ci si chiede il motivo di tanto accanimento.

C’è chi torna indietro nel tempo e ricorda una scia di omicidi che hanno gettato il terrore tra il 1999 e il 2001.

Oliena. Allevatore ucciso a fucilate: è caccia al killer