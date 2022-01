Oliena. Allevatore ucciso a fucilate: è caccia al killer

I rilievi del Ris dei Carabinieri sono tuttora in corso

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, i Carabinieri della Compagnia e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Nuoro sono intervenuti in via Massaua a Oliena per il ritrovamento del corpo senza vita di Tonino Corrias, 59enne, allevatore, ucciso a colpi d’arma da fuoco mentre si trovava all’interno della propria auto, una Ford Fiesta blu scuro, a breve distanza dall’abitazione di residenza da cui era uscito poco prima.

Sul posto sono giunti anche il Procuratore della Repubblica di Nuoro, Dott.ssa Patrizia Castaldini, ed il Sostituto Procuratore, Dott. Ireno Satta, che coordinerà le indagini sul grave fatto di sangue. Indagini in corso da parte dei Carabinieri.

Corrias è stato ucciso con diverse fucilate da fuoco alle 7 del mattino. I rilievi del Ris dei Carabinieri sono tuttora in corso. I carabinieri, coordinati dal tenente colonnello Gianluca Graziani, comandante della compagnia di Nuoro, analizzeranno anche le telecamere di sorveglianza del vicino Municipio per cercare di capire se in qualche fotogramma possa essere stato immortalato il passaggio di qualche persona. Nel frattempo, sul posto sono arrivati il sostituto procuratore Ireno Satta e la pm di Nuoro Patrizia Castaldini. Il corpo dell'uomo non è stato ancora spostato e si trova ancora nell'auto, coperto da un telo dorato.

Intanto, a Oliena e nei dintorni è caccia al killer. I Carabinieri del comando provinciale di Nuoro hanno predisposto diversi posti di blocco nei punti strategici del paese, come le strade in ingresso, e hanno effettuato alcune perquisizioni sia nel centro barbaricino che nelle campagne circostanti.

L'omicidio di Tonino Corrias è il secondo in una settimana nella provincia di Nuoro: nella serata del 12 gennaio in Ogliastra, era stato freddato a colpi di fucile Riccardo Muceli di 38 anni di Gairo anche lui allevatore. Anche in questo caso l'uomo era stato colpito a morte in auto mentre rientrava a casa dall'ovile nel Comune di di Jerzu.