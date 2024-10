A Olzai tutto è in corso per celebrare oggi la festa in onore dei Santi Pietro e Paolo.

Organizzatore dei festeggiamenti civili, con il patrocinio del Comune, è un Comitato spontaneo di una cinquantina di persone la cui particolarità è nel nome di coloro che costituiscono il gruppo: si chiamano tutti Pietro o Paolo, con le loro rispettive varianti maschili e femminili.

Il più grande ha 83 anni, mentre il più piccolo 6. E’ una dimostrazione, questa, di come la festa sia molto sentita oggi così come una volta da tutta la comunità olzaese, nonostante non ci sia una Chiesa dedicata, in particolare, ai due Santi.

Si rinnova così un momento di aggregazione sociale che si intreccia tra fede e tradizione in cui ritrovarsi e riscoprire gli antichi saperi.

I festeggiamenti religiosi avranno inizio alle ore 18:00 con la Santa Messa cantata dal Coro Polifonico di Olzai nella chiesa di San Giovanni Battista. Seguirà la processione solenne durante la quale le due statue dei Santi Pietro e Paolo saranno accompagnate per le vie dell’antico borgo, seguite dai cavalieri e dalle donne e gli uomini che indosseranno l’abito tradizionale.

Al termine, un rinfresco nella Casa Mesina e la cena offerta dal Comitato a tutta la popolazione.

Alle ore 22:00, in Piazza Sant’Ignazio, si apriranno i festeggiamenti civili con lo spettacolo pirotecnico, immancabile, come raccontano gli anziani, per questa festa.

Alle 22:30 spazio alla musica con il gruppo Ballaranda Folk e ai balli tradizionali di Olzai.

Il Comitato ringrazia anticipatamente il Comune, la popolazione e tutti coloro che hanno collaborato nell’organizzazione dei festeggiamenti 2016.