I militari del Comando Provinciale di Sassari hanno concluso nei giorni scorsi un’importante operazione nel settore della lotta all’abusivismo commerciale e al commercio di prodotti contraffatti.

In particolare, i baschi verdi del Gruppo di Olbia, nell’ambito di un’attività tesa a contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di merce contraffatta lungo le spiagge dell’isola, hanno individuato e denunciato, in diverse operazioni effettuate nei pressi delle spiagge del Piccolo Pevero e di Liscia Ruja, dieci persone resesi responsabili della vendita e vendita di capi ed accessori di abbigliamento recanti marchi contraffatti.

Gli articoli sequestrati riproducevano fedelmente i dettagli dei prodotti originali, dall’etichetta al codice a barre, dal certificato di garanzia a quello della casa produttrice.

Inoltre, come i prodotti originali, quelli sequestrati riportavano il marchio su tutta la minuteria presente, compresi i preziosi lucchetti e le cerniere interne.

Complessivamente, gli interventi svolti consentivano di sequestrare oltre 1.500 articoli, tra cui borse, cinture e bigiotteria delle prestigiose marche Chanel, Louis Vuitton, Gucci, Prada e orologi Rolex e Patek Philippe.

Le dieci persone, di cui sette senegalesi, un bengalese e due nordafricani, sono stati denunciati per i reati di contraffazione e ricettazione e, in un caso, per resistenza a pubblico ufficiale.

In particolare, nel corso dei controlli svolti presso il Piccolo Pevero, un senegalese di 45 anni ha cercato di sottrarsi alle operazioni di identificazione e ha aggredito i militari.