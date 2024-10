Brutto incidente, nel tardo pomeriggio, a Olbia. Due auto si sono scontrate all’altezza del bivio del centro commerciale Terranova.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco che ha collaborato con il personale sanitario del 118 per assistere le conducenti, trasportate successivamente in ospedale, e bonificare l’area. Le auto coinvolte hanno riportato notevoli danni. Sul posto anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso.