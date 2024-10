Schianto poco dopo la mezzanotte sulla SS 125 in direzione Costa Smeralda, dove due auto, per cause da stabilire, si sono scontrate frontalmente e quattro persone sono state accompagnate all’ospedale di Olbia.

Intervento immediato dei Vigili del Fuoco di Olbia che hanno collaborato con i sanitari del 118 per i primi soccorsi e messo in sicurezza lo scenario. Presente la Polizia per i rilievi di propria competenza.