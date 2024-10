Attimi di paura questa mattina a Olbia. Intorno alle 12.10 i Vigili del fuoco sono intervenuti in via del Giglio, a Pittulongu, per l'incendio di una veranda annessa ad un'abitazione privata.

L'intervento delle squadre ha evitato che le fiamme si propagassero all'interno dell'abitazione, limitandosi agli arredi e al tetto esterno. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito.