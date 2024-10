Doppio intervento nella notte per i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia.

I militari sono prima stati allertati dal personale sanitario impegnato in un’abitazione per le cure di un anziano rispetto al comportamento minaccioso del figlio dell’uomo. Una volta sul posto, i carabinieri lo hanno trovato con un coltello da cucina in mano. Una volta disarmato e immobilizzato, il figlio ha accusato un malore ed è stato portato al pronto soccorso in stato di arresto. All’ospedale i militari hanno dovuto fare i conti anche con l’ira di un’altra persona.

Sono infatti intervenuti nel tentativo di calmare un altro paziente che, già sul posto per il triage, è andato in escandescenza a causa della prolungata attesa. Ha danneggiato alcune suppellettili e altro materiale, tra cui una panchina che – all’atto dell’intervento di uno dei militari – ha spinto con violenza contro lo stesso, procurandogli una contusione alla mano destra, resistendo poi ulteriormente al controllo. Prontamente bloccato, è stato anche lui tratto in arresto.