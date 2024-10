Questa notte, intorno alle 00,30, la sala operativa del 115 dei Vigili del Fuoco di Sassari è stata allertata per un incendio ad Olbia in via Sole e Luna.

Sul posto è stata inviata la squadra del distaccamento cittadino che ha provveduto a estinguere le fiamme su due autovetture, una Fiat punto e un furgone Daily parcheggiati vicini.

Entrambi i mezzi hanno riportato ingenti danni. Sulle cause sono in corso gli accertamenti. Presente il commissariato di Olbia.