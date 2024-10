Durante un servizio di appostamento effettuato dai poliziotti delle Volanti del Commissariato di Olbia, nella zona di via Escrivà, i poliziotti hanno notato due persone a bordo di un furgone, i quali, dopo aver rimosso i blocchi di sicurezza, hanno asportato due biciclette del valore complessivo di 8mila euro da un camper in sosta.

Gli agenti della Volante sono prontamente intervenuti per interrompere l’azione criminale. Uno dei due ladri è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato in concorso; l’altro, risultato essere minorenne, è stato deferito in libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Sassari per lo stesso reato. Nella giornata successiva, il giudice del Tribunale di Tempio Pausania ha convalidato l’arresto ed applicato la misura cautelare del divieto di dimora ad Olbia, nonostante lo stesso sia residente nella cittadina.

Il furgone è stato posto sotto sequestro, al fine di impedire il compimento di altri reati da parte dei due soggetti. Infatti, il mezzo, oltre ad essere dotato di vetri oscurati, è risultato privo di sedili, verosimilmente rimossi per alloggiare comodamente la merce rubata di grandi dimensioni.

Le due bici sono state immediatamente restituite ai proprietari, due ignari turisti di nazionalità tedesca.