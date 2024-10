Illese le persone a bordo del furgone, ferita la conducente della vettura. E’ questo il bilancio dell’incidente avvenuto a Olbia, in località Cugnana, sulla sp73.

Secondo una prima ricostruzione, un furgone ha prima tamponato un’auto, una Citroen c3, ed è poi finito fuori strada.

Sul posto sono intervenuti il 118, i Carabinieri per i rilievi e i Vigili del fuoco di Arzachena che hanno messo in sicurezza i mezzi La squadra ha messo in sicurezza gli automezzi e collaborato col personale sanitario per soccorrere la donna alla guida dell’auto, che avrebbe riportato lievi ferite. Soltanto uno spavento, invece, per gli occupanti del furgone, Ford Transit.