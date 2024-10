Un giovane di 24 anni è stato denunciato per possesso di droga e ricettazione dai carabinieri del Reparto territoriale di Olbia che da tempo lo tenevano d’occhio.

Dopo aver individuato due appartamenti a Olbia dove il 24enne vendeva lo stupefacente, i militari hanno proceduto con le perquisizioni. Nelle due case hanno trovato 11 grammi di marijuana, sostanza da taglio e un bilancino elettronico, ma con grande sorpresa si sono trovati davanti a 20 biciclette di vario tipo: da strada, da corsa, mountain bike, da passeggio, tutte provento di furti e di elevato valore commerciale, stimato complessivamente tra i 30 e i 35mila euro.

I carabinieri hanno catalogato le biciclette riuscendo a risalire a numerosi furti messi a segno in gran parte la scorsa estate e per la maggior parte a danno di turisti in vacanza nell'isola.