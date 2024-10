Due persone sono state trasportate in ospedale, a Olbia, in seguito a un incidente avvenuto nel tardo pomeriggio in via Ruanda, nella zona industriale. Tre le auto coinvolte nel sinistro stradale. I feriti sono stati trasportati dal 118 in ospedale per accertamenti. Sul posto anche i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Olbia.