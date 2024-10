I vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti questa sera, intorno alle 20, per un incidente in via Fausto Noce. Per cause da accertare, un suv si è schiantato contro tre auto in sosta. Il conducente è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale di Olbia per accertamenti. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale.