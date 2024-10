Intorno alle 7:30 di oggi, due auto si sono scontrate per cause in corso di accertamento.

L’incidente si è verificato alle porte di Olbia, sullo svincolo in direzione Aeroporto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e il personale sanitario del 118 che ha soccorso le conducenti, trasportate poi all’ospedale di Olbia per accertamenti.