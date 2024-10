Due incidenti stradali in poche ore a Olbia. In entrambi casi sono intervenuti i Vigili del Fuoco.

Il primo incidente è avvenuto ad inizio giornata e ha visto coinvolte due auto che si sono scontrate sulla rotatoria degli astronauti nei pressi dell’aeroporto. Una persona è stata trasportata in ospedale dal 118.

Nel primo pomeriggio, invece, i Vigili del fuoco sono intervenuti al bivio di Porto Rotondo. Un’auto condotta da un uomo, per cause da stabilire, è uscita fuori strada invadendo la corsia opposta e finendo la sua corsa in campagna. Il giovane è stato trasportato all’ospedale di Olbia. La squadra ha collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza l’area dell’incidente.