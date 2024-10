Intorno alle 11.30 i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in Viale Italia, nella zona industriale cittadina, per un incidente stradale che ha visto coinvolti un furgone e una Citroen. La squadra ha dovuto estrarre un uomo dall’abitacolo, per poi affidarlo alle cure del personale del 118. Illesi gli occupanti del furgone.