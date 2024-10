I militari cinofili della Guardia di Finanza del Gruppo di Olbia, durante un servizio volto alla repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, disposto dal sovraordinato Comando Provinciale di Sassari, hanno arrestato un cittadino ventiquattrenne di origine nigeriana, in Italia da sei anni, residente in provincia di Frosinone e già gravato da precedenti penali per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovato in possesso di eroina.

In particolare, sono stati i cani antidroga Daff e Betty, pastore tedesco il primo e giovane malinois il secondo, a segnalare il giovane tra gli sbarchi pedonali dal traghetto proveniente da Civitavecchia.

Il 25enne è stato accompagnato presso la locale struttura ospedaliera dove, grazie ad opportuni accertamenti medici, sono stati individuati cinque “corpi estranei” che erano stati ingeriti dallo straniero. Gli ovuli di polvere chiara, sottoposti al narcotest in dotazione ai militari, sono risultati poi contenere eroina di altissima qualità avente un peso complessivo di circa 55 grammi.

La sostanza, una volta tagliata ed immessa sul mercato, avrebbero potuto fruttare fino a 15.000 euro.

Al termine delle attività, il soggetto è stato arrestato per traffico di sostanze stupefacenti e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania che ne ha disposto l’immediata traduzione presso il carcere di Bancali.