Vige ancora il divieto del consumo di bevande alcoliche, 24 ore su 24, se non all'interno di bar e ristoranti, in alcune aree del centro di Olbia. Il sindaco Settimo Nizzi ha disposto due nuove ordinanze con lo scopo di tutelare la quiete pubblica e la sicurezza dei cittadini, estendendo di fatto le ordinanze emanate anche in concomitanza con i festeggiamenti del Capodanno.

Fino al prossimo 29 febbraio sarà vietata la vendita di alcolici da asporto nelle ore serali e notturne, dalle 19 e fino alle 8.30 del mattino seguente, nelle aree di piazza Regina Margherita, nel tratto di via Regina Elena da piazza Regina Margherita fino a piazza Matteotti e nella piazza, piazza, nel tratto di via Acquedotto da piazza Matteotti fino a piazza Mercato compresa. A queste zone si aggiungono poi quelle di via Armando Diaz, il tratto di Corso Vittorio Veneto da via Armando Diaz fino a via Fiume d'Italia compresa.

"A seguito di segnalazioni ricevute e fatti accaduti, è emersa la necessità di proseguire con azioni volte a tutelare nell'area del centro storico una serena e civile convivenza per garantire quanto più possibile la tranquillità sociale, la qualità della vita e la salute dei cittadini - afferma Nizzi - . Per questo, abbiamo esteso il provvedimento adottato lo scorso novembre ed ampliato le aree interessate".