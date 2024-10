I vigili del fuoco del distaccamento di Olbia sono intervenuti questa mattina intorno alle 6:15 per un incidente stradale verificatosi in via Roma ad Olbia.

Per cause in corso di accertamento, un’auto, con tre persone a bordo, è prima finita contro un palo della luce e poi ha impattato contro un albero.

I tre occupanti sono stati trasportati soccorsi dal personale sanitario giunto sul posto e trasportati all’ospedale di Olbia. I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l’area dell’incidente, mentre i Carabinieri hanno eseguito i rilievi.