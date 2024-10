Incidente stradale intorno alla mezzanotte sulla SS 125 nel tratto Olbia - Murta Maria.

Per cause in corso di accertamento, un'auto è andata a schiantarsi contro la rotatoria di Spiritu Santu. Il conducente è stato trasportato all'ospedale di Olbia in gravi condizioni. Sul posto il personale sanitario del 118, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.