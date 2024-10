Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, ha emesso tre ordinanze sindacali attraverso le quali comunica il divieto di utilizzo dell'acqua ai fini alimentari nella sub frazione di Trainu Moltu, nella sub frazione di Mamusi e nella località Sa Castanza.

Preso atto della comunicazione trasmessa al Comune dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione in seguito agli esiti delle analisi sulle acque, il primo cittadino ha ordinato: il divieto dell’utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata nella sub frazione di Trainu Moltu, in quanto le acque devono ritenersi non idonee per uso potabile, come bevanda, per la preparazione di tè, caffè, minestre, per la cottura di verdure e pasta, lavaggio alimenti, per le pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche se limitata di acqua, come ad esempio il lavaggio dei denti e del cavo orale. “Dall’analisi sulle acque prelevate in data 22.08.2022 emerge la NON rispondenza delle acque per il superamento dei valore di parametro per Coliformi Totali ed Escherichia Coli”;

il divieto dell’utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata nella sub frazione di Mamusi, in quanto le acque di cui trattasi devono ritenersi NON idonee per uso potabile, come bevanda, per la preparazione di tè, caffè, minestre, per la cottura di verdure e pasta, lavaggio alimenti, per le pratiche di igiene personale che comportino ingestione anche se limitata di acqua, come ad esempio il lavaggio dei denti e del cavo orale. “Dalle analisi sulle acque prelevate in data 22.08.2022 emerge la NON rispondenza delle acque per il superamento del valore dei parametri per Coliformi Totali ed Escherichia Coli”;

infine, il divieto dell’utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata nella località Sa Castanza in quanto la stessa deve ritenersi non idonee per uso potabile (come bevanda) e alimentare (preparazione alimenti – tè- caffè – minestre cottura verdure e cottura pasta e lavaggio alimenti). “Dagli esiti effettuati dall’ARPAS di Sassari sulle acque prelevate in data 22.08.2022 nel punto di emerge la NON rispondenza delle acque per superamento del parametro di TORBIDITA’ 3.0 NTU”.

Con un altro provvedimento, il sindaco ha revocato l’Ordinanza emessa il primo agosto relativa divieto di utilizzo ai fini alimentari dell’acqua erogata nella località Aeroporto di Olbia: “Idonea al consumo umano”.