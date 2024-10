Vi ricordate di Aurora? La sua storia è stata raccontata dall’Associazione Lida Sezione di Olbia che si sta prendendo cura del Bouledogue Francese. “Ecco come diventa una fattrice”, avevano scritto i volontari mostrando le foto del povero cane.

“Vorremmo non dover tenere in considerazione il suo passato, ma pensare a quanti cuccioli avrà partorito per arricchire le tasche di chi li ha venduti al discount dei cagnolini da borsetta, fa montare una rabbia assurda”.

Dall'esito delle prime analisi, è risultata positiva anche alla Leishmaniosi, ma a distanza di sei giorni, Aurora “ogni giorno fa piccoli progressi”.

“Quanto ha sofferto questa piccola creatura, chi ci conosce sa bene quanto le nostre parole devono essere centellinate. Vi raccontiamo ciò che possiamo ed il resto lo teniamo per noi, ma solo per proteggerli. Grazie a chi ci aiuta, Aurora ha bisogno di tutto”, hanno sottolineato i volontari.

“Giovedì dopo gli esami diagnostici vi aggiorneremo sugli esiti. Intanto, Aurora intanto diventa sempre più monella, con quella faccia da birichina tirabaci”.