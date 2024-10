Brutto incidente nella notte a Olbia. Per cause da accertare intorno alle 3.30 una moto, con a bordo due giovani, si è scontrata con un'auto. Nell'impatto è rimasta gravemente ferita una turista 16enne di Genova che è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118, intubata e trasportata all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, dove è stata ricoverata nel reparto di Rianimazione per una sospetta emorragia cerebrale.

Alla guida della moto un giovane, di cui non si conoscono le generalità, che è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale Giovanni Paolo II di Olbia.