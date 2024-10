La nave mercantile da carico "Vera Rose", proveniente da Ijmuiden in Olanda, arrivata nel porto di Olbia nel tardo pomeriggio dell'8 agosto per caricare cemento destinato al porto egiziano di Alessandria, è stata fermata ieri e detenuta fino ad un'eventuale rettifica, dagli ispettori del Nucleo Port State Control in forza presso il comando della Guardia Costiera di Olbia.

L'imbarcazione battente bandiera estera di 2735 tonnellate di stazza lorda ha presentato numerose mancanze per quanto riguarda le misure di sicurezza della navigazione, che hanno portato alla decisione di fermarla nel porto Isola Bianca. Inadatte le misure di sicurezza in caso di incendi a bordo e scarsa la preparazione professionale dell'equipaggio: queste le motivazioni che hanno portato il capitano di vascello Giorgio Castronovo a decidere per il provvedimento di fermo.

La Vera Rose è la seconda nave mercantile sottoposta a fermo amministrazione dall'inizio dell'anno dagli uomini della Guardia Costiera di Olbia.

Nella foto: il capitano di vascello Giorgio Castronovo