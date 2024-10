Oggi, 25 giugno, è stato liberato l’esemplare di Caretta caretta recuperato lo scorso 23 marzo nella spiaggia di Poltu Casu (Capo Ceraso). Dopo le cure della Clinica Veterinaria Duemari, i biologi dell’Amp di Tavolara insieme ai colleghi dell’CReS - Centro di Recupero del Sinis hanno riconsegnato al mare questo bellissimo esemplare di tartaruga marina. A darne notizia l’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo.

La tartaruga era stata ritrovata da due ragazze spiaggiata e impigliata a delle reti da pesca abbandonate.

“È una giornata di grande soddisfazione per la Rete regionale per la tutela della fauna marina in difficoltà e per tutte le persone che lavorano con grande passione per il recupero e la cura di questi animali. Azioni concrete per la conservazione e la tutela dell’ambiente”, hanno commentato l’Area Marina Protetta Tavolara Punta Coda Cavallo.