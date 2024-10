Nella serata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale hanno tratto in arresto un 29enne di Cagliari accusato di atti persecutori e minacce aggravate nei confronti di una 50enne olbiese, sua conoscente.

Come riferito dai Carabinieri, i militari sono intervenuti in via Imperia ad Olbia, dove era stato segnalato un giovane che inveiva contro una donna seduta all’interno di un’auto in sosta. Secondo quanto ricostruito, il giovane l’ha aggredita afferrandole il collo e strattonandola. Poi ha estratto dalla tasca un coltello a serramanico con il quale ha minacciato la vittima.

All'arrivo dei carabinieri il 29enne, in evidente stato di alterazione per uso di droghe e alcol, è scappato, e una volta raggiunto dai militari ha cercato di estrarre il coltello ma è stato bloccato anche con l'uso dello spray al peperoncino.

Dalle indagini è emerso che il giovane, disoccupato, era ospitato dalla donna, e che da diverso tempo la 50enne era vittima di soprusi e maltrattamenti, senza mai trovare il coraggio di chiedere aiuto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti e minacce aggravate e trasferito nel carcere di Bancali, a Sassari.