“Ieri ci ha lasciato un grande olbiese. Saverio De Michele con la sua decisione di respingere la proposta di impiantare l'industria petrolchimica in città ha segnato la storia di Olbia, sbarrando la strada all'inquinamento e aprendo le porte ad un futuro radioso basato sul turismo. De Michele, infatti, quale sindaco di Olbia, nel 1961, si pose a capo della delegazione che andò a visitare gli analoghi insediamenti presenti in Continente e al ritorno dal suo viaggio relazionò al Consiglio comunale i gravi rischi per l'ambiente ai quali si sarebbe andati incontro”.

“La decisione di De Michele – sottolinea Roberto Li Gioi (M5S) - è stata lungimirante e coraggiosa in una Gallura caratterizzata dalla disoccupazione in cui l'arrivo di un colosso industriale avrebbe potuto dare lavoro a cento persone. L'anno successivo ad Olbia sbarcò il principe Karim Aga Khan, il resto è storia”.

“Queste le sacrosante ragioni che mi portano a proporre di intitolare il lungomare della nostra città a Saverio De Michele, un uomo retto, umile e gentile, un esempio di onestà politica al quale chiunque si affacci a ricoprire un ruolo istituzionale dovrebbe fare riferimento”.