Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenza grave per un incendio divampato nella veranda esterna di un appartamento in via Sardegna, traversa di via Vittorio Veneto, a Olbia.

Poco dopo le 13 alcuni residenti hanno notato delle fiamme alte e del fumo provenire dal civico 7 e hanno subito allertato i Vigili del fuoco. In casa, in quel momento, si trovava l'affittuario, che è riuscito ad uscire all'esterno senza riportare alcuna conseguenza.

I vigili hanno spento il rogo, che si era propagato anche all'interno dell'abitazione, e bonificato l'area. Indagini in corso sulle cause dell'incendio. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale.