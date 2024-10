La società Alturcampa srl, proprietaria dell'immobile, ha trenta giorni di tempo per sgomberare dagli occupanti abusivi e dalle cataste di rifiuti l'ex palazzo Asl tra via Aldo Moro, via Peruzzi e via Longhena. Lo ha stabilito il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, con un'ordinanza firmata oggi.

Lo scorso mese la Polizia locale ha svolto un sopralluogo documentando la situazione. In base ai verbali di quella ispezione e alle relazioni del servizio igiene pubblica della Asl, ora il sindaco ha disposto lo sgombero del palazzo e la sua bonifica. “Da tale relazione – si legge nell’ordinanza - emerge che la struttura in oggetto appare in completo stato di abbandono ed incuria, come dimostrato dal fatto che, come ivi riportato, manca il collegamento con la rete idrica comunale (ritenuto requisito igienico sanitario fondamentale per l’abitabilità), sono presenti delle vere e proprie discariche abusive di rifiuti, le singole unità immobiliari presentano distacchi della tinteggiatura, efflorescenze, ammaloramenti delle superfici, macchie di umidità, porte divelte, et cetera, l’area interna, oltre che dai rifiuti, è invasa da erbacce e arbusti incolti, condizioni ideali per favorire la proliferazione di topi, zanzare ed altri insetti nocivi”.

L'immobile, in cui sono presenti 57 famiglie, è stato dichiarato inagibile e dovrà essere sgomberato e liberato dai rifiuti.