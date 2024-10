Rissa in pieno centro la scorsa notte a Olbia. Ad avere la peggio un 26enne marocchino, che ha riportato diverse ferite da arma da taglio sul costato, sotto l’ascella e sotto il mento. Uno dei fendenti, inoltre, l’ha raggiunto nell’area toracica e si è temuto per la perforazione di un polmone.

L’episodio è avvenuto in piazza Matteotti e grazie all’acquisizione delle immagini delle telecamere comunali e di alcuni esercizi pubblici i carabinieri sono riusciti a ricostruire all’identikit dell’aggressore, rintracciato dopo incessanti ricerche avvenute durante la notte.

Si tratta di un cittadino siriano senza fissa dimora che si trovava nei pressi di una fermata dell’autobus, pronto a darsi alla fuga verso Cagliari. Con sé aveva ancora il coltello con il quale aveva ferito il 26enne e i vestiti indossati la sera prima, tra cui la giacca sporca di sangue. Avrebbe deciso di compiere il gesto per futili motivi, probabilmente in seguito a un diverbio con il malcapitato, avvenuto nei pressi delle giostre per i bambini presenti nella piazza.

Ora è accusato di tentato omicidio aggravato dall’uso delle armi. Il giovane ferito è stato ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Olbia.