"La nave Moby Drea ha subito dei rallentamenti a causa di una partita di gasolio inquinato da acqua che ha quindi fatto scattare in automatico tutte le procedure di sicurezza previste per i motori, tra cui i generatori d'emergenza che hanno assicurato l'illuminazione alla nave e permesso quindi la navigazione in totale tranquillità". Lo precisa, in una nota, la compagnia di navigazione in merito a quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica al largo della Corsica durante il tragitto Olbia-Genova.

"Il personale di bordo, che la Compagnia ringrazia per la professionalità e l'efficienza con cui ha risolto il problema - prosegue la nota - si è immediatamente attivato per consentire alla nave di arrivare al porto di destinazione con il minor ritardo possibile. La Società, nel rispetto di tutte le procedure e le norme, ha offerto la massima assistenza ai passeggeri. La nave è poi ripartita da Genova alla volta di Olbia senza alcun ulteriore problema".