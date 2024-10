È ricoverato all’ospedale San Francesco di Nuoro il 75enne finito con l’auto in acqua nel porto industriale di Olbia, in località Saccaia (via Madagastar).

Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei Vigili del fuoco, l’elisoccorso Drago 63, 118, Guardia Costiera, Carabinieri e Vigili Urbani.

Cause in corso di accertamento.