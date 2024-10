I Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti poco prima delle 22 di ieri per un incendio all’interno di una trattoria in via Mestre. Le squadre dei Vigili del fuoco sono state allertate per un rogo sprigionatosi nei locali adibiti a ristorazione. Il rapido intervento ha limitato i danni che restano comunque ingenti. All’origine del rogo probabili cause elettriche. Fortunatamente non ci sono stati feriti.