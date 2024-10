Alle prime luci dell’alba di questa mattina, 4 luglio, la M/N Eurocargo Valentia di bandiera italiana, dopo aver attraversato la canaletta del porto di Olbia, durante la consueta manovra di evoluzione per giungere all’ormeggio del molo Cocciani, per cause in corso di accertamento, è finita in secca su un basso fondale sabbioso.

Prontamente la Sala Operativa del 16° M.R.S.C. della Direzione Marittima di Olbia, sotto la guida del Direttore Marittimo del Nord Sardegna, C.V. (CP) Maurizio Trogu, ha attivato le procedure del caso e sul posto è subito intervenuta una motovedetta della Guardia Costiera per verificare la situazione e valutare che non si fosse alcun inquinamento. Sono in corso le operazioni di disincaglio con l’ausilio dei rimorchiatori di Olbia e Porto Torres.

L’evento non ha causato nessun danno alle persone e nessun danno o problemi ad alcuna struttura e impianto portuale.

Salva, inoltre, l’operatività dello scalo per quanto concerne in traffico passeggeri e merci.

In corso l’inchiesta amministrativa a cura della Capitaneria di Porto di Olbia