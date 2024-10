E' stata estesa a tutti i residenti di Olbia e non solo agli alluvionati la sospensione del pagamento di Tares, Irpef e dell'Imu sulla seconda casa. Lo ha deciso l'amministrazione comunale raccogliendo l'appello di diversi partiti, associazioni e cittadini.

Sospese anche le cartelle Irap, Ires e le ritenute dei sostituti di imposta per le attività commerciali con sede in città e titolari residenti altrove. Le novità, scattate sulla scia del decreto del ministero delle Finanze, sono state illustrate dall'assessore al Bilancio, Ninni Chessa. Prima di Natale verranno inoltre erogati i primi contributi, previsti nell'ordinanza del commissario per l'Emergenza, per l'autonoma sistemazione.

Al momento potranno beneficiarne 70 nuclei familiari, per un importo di circa 36.000 euro: si tratta di nuclei a cui è stata dichiarata inagibile l'abitazione e hanno dovuto trovare altre soluzioni. Intanto fanno discutere le prime fatture che starebbero arrivando negli uffici comunali da quelle imprese come lavanderie e alberghi, che nell'immediatezza dell'alluvione hanno risposto prontamente all'emergenza, fatturando poi i servizi al Comune.