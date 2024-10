Un vero e proprio inferno ieri sera, attorno alle 21, a Olbia, dove un grosso incendio ha devastato un deposito di legna distruggendo diversi metri cubi di legna da ardere accatastata.

Le fiamme hanno coinvolto anche tre mezzi da lavoro: una mini escavatore, una pala gommata e un furgone cassonato carico di legna, andati completamente distrutti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco di Olbia e quelli di Sassari, che hanno lavorato per diverse ore domando le fiamme. Non si segnalano feriti, sulle cause dell’incendio indaga la polizia di Stato, presente sul posto.