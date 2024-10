Intorno alle 20 di ieri sera i Vigili del Fuoco di Olbia sono intervenuti in via Catanzaro ad Olbia per l'incendio di una canna fumaria.

La squadra, col supporto dell'autoscala, ha tempestivamente spento l'incendio, per poi raffreddare la struttura. Solo tanto spavento per gli occupanti dell'abitazione che stanno tutti bene.

Il Comando dei Vigili del Fuoco tiene a raccomandare di non trascurare mai la manutenzione e pulizia delle canne fumarie, per evitare spiacevoli inconvenienti e poter utilizzare stufe e camini sempre in sicurezza.