Intorno alle 12 di oggi, i Vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Cambogia, nella zona industriale di Olbia, per soccorrere un cucciolo di cane caduto dentro una condotta di scarico delle acque bianche, a causa dell'assenza del tombino. Dopo averlo liberato, il cagnolino è stato affidato alle cure di un'associazione animalista presente sul posto.

Il video