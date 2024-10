Ieri, i militari della stazione di Olbia centro hanno tratto in arresto la piromane che aveva tentato di dare fuoco ai campi vicino alle abitazioni di Ruinadas.

Come spiegato dai Carabinieri, in manette è finita D.T., una pensionata 48enne, con precedenti di polizia, che lo scorso 15 luglio, in località Ruinadas, sarebbe stata notata appiccare un incendio su una pianta di olivastro.

A causa delle alte temperature e alla presenza di vento forte, si era prodotto un fronte di fiamme di circa 10 metri in prossimità di abitazioni di una zona residenziale ad alta densità abitativa. Il gip del tribunale di Tempio ha emesso, per quel fatto, un’ordinanza di custodia cautelare, che la donna sconterà agli arresti domiciliari in attesa del processo.