Questa mattina, intorno alle 10, ad Olbia un automobilista di 90 anni ha investito una donna di 88. L’anziana è stata subito soccorsa, ma è morto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Antonio Sanna, originario di Buddusò ma residente a Olbia, procedeva, con la sua auto Daewoo, in via Roma diretto verso il centro cittadino, in prossimità delle strisce pedonali ha investito Giuseppa Contu, originaria di Bitti, che attraversava la strada.

La donna dopo aver sfondato il parabrezza con la testa avrebbe fatto un volo di sei metri finendo sull'asfalto.

Sul luogo dell’incidente il personale del 118 ed i vigili urbani.