Continua senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio e al contrasto dei reati predatori a mezzo le Squadre Volanti del Commissariato di Olbia.

Alcuni giorni fa, nella zona centrale di Olbia, un ragazzo 18enne residente in zona sud della città stava passeggiando vicino alla propria abitazione con il suo cane, cercando un po’ di refrigerio nella calura estiva. Mentre parlava al telefono con un familiare, un uomo gli si è avvicinato repentinamente dietro le spalle e gli ha strappato il telefono dalle mani, dandosi alla fuga.

Il giovane ha immediatamente inseguito l’uomo, urlandogli di fermarsi. Le urla hanno richiamato l’attenzione del padre del ragazzo, in quel momento a casa, che è uscito e si è unito all’inseguimento del ladro, ma non senza prima aver chiamato la Polizia.

Il ragazzo è riuscito a raggiungere il ladro, afferrandolo per la maglietta, ma questi gli ha lanciato addosso una sigaretta accesa, lo ha sbattuto contro un’auto in sosta e lo minacciava di morte.

Una volante della Polizia è giunta sul posto pochissimi minuti dopo e, avuta una prima sommaria descrizione del rapinatore, lo ha individuato nei pressi del luogo del fatto e arrestato per rapina impropria aggravata, in quanto commessa in danno di minore.

Su disposizione del Pubblico Ministero, che ha poi convalidato l’arresto, l’uomo, un 28enne, è stato condotto nella sua dimora, dove dovrà permanere agli arresti domiciliari.