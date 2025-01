La Giunta Comunale di Tortolì ha recentemente approvato l'erogazione di un contributo straordinario per sostenere la natalità, rivolto alle famiglie con nuovi nati o minori adottati nel corso del 2024. Questa iniziativa si colloca all'interno delle politiche sociali dell'Amministrazione comunale che mirano a rafforzare il tessuto sociale ed economico del territorio e ad assistere le famiglie durante la genitorialità. Il contributo, pari a 1.000 euro per ogni nuovo nato o minore adottato residente a Tortolì nel periodo specificato, sarà erogato in un'unica soluzione e non saranno applicati limiti ISEE, salvo esaurimento dei fondi disponibili.

Il sindaco Marcello Ladu ha sottolineato l'importanza di questa misura: "Con questa iniziativa, l'Amministrazione comunale desidera fornire un forte sostegno alle famiglie e alla natalità, confermando l'impegno già mostrato lo scorso anno. Vogliamo concretamente migliorare la qualità della vita delle famiglie e assicurare un futuro migliore alle nuove generazioni. Le azioni a favore delle famiglie sono parte di un programma più ampio che include l'apertura della sezione primavera, la riduzione delle liste d'attesa per il nido e la costruzione di una nuova struttura con 70 posti per bambini dai 0 ai 3 anni", ha concluso Ladu.