Brutto incidente, questo pomeriggio, sulla Strada provinciale 27 nel tratto che conduce da Villagrande a Tortolì. Un giovane di Urzulei, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada con la propria auto che si è ribaltata.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei che ha provveduto a mettere in sicurezza l'auto e la strada mentre il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Lanusei dall'unita di base del 118 di Tortoli. Sul posto anche la Polstrada di Lanusei per i rilievi.