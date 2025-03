L'estate del 2025 si prospetta come una stagione da record per gli aeroporti del nord Sardegna. Oggi, i rappresentanti delle società di gestione degli scali di Alghero e Olbia hanno presentato la stagione imminente all'aeroporto Riviera del Corallo. Sono previsti un aumento dei collegamenti e dei posti disponibili, con sei milioni di possibili prenotazioni (+3% rispetto al 2024) e un network composto da 89 destinazioni e 154 collegamenti, di cui 105 internazionali e 49 domestici.Si prevede l'aggiunta di 11 nuove destinazioni e due nuove compagnie aeree, portando il totale dei vettori partner a 43 che collegheranno il nord Sardegna a 26 Paesi. Ad Alghero, gli operatori dello scalo si preparano per quella che definiscono "la miglior stagione della sua storia", con 36 collegamenti di cui 15 nazionali e 21 internazionali che copriranno 15 Paesi europei.Per quanto riguarda i voli nazionali da Alghero, Ryanair offrirà collegamenti per diverse città, mentre Volotea aprirà rotte verso Torino, Verona e Firenze. Per i voli internazionali, ci saranno diverse opzioni tra cui Bruxelles, Francoforte, Londra, Barcellona, Budapest e molte altre.L'aeroporto di Olbia non sarà da meno, con 118 collegamenti, di cui 84 internazionali e 34 domestici, operati da 40 compagnie aeree per 22 Paesi. Saranno introdotte sei nuove rotte, tra cui Edimburgo e Zurigo con EasyJet, London City con Ba Cityflier, Norimberga con Condor e la Corsica con Air Corsica.Insomma, sia ad Alghero che a Olbia, l'estate si preannuncia ricca di collegamenti e opportunità di viaggio per turisti provenienti da tutto il mondo.