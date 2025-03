La tragedia avvenuta nella notte tra l’1 e il 2 marzo a Bari Sardo ha scosso profondamente l’intera Ogliastra. L’accoltellamento del giovane Marco Mameli, 22 anni, ha trasformato quella che doveva essere una serata di festa in un evento drammatico che ha lasciato sgomento e dolore in tutta la comunità.

Il Sindaco di Bari Sardo: “Annullata la sfilata del Carnevale”

Il sindaco di Bari Sardo, Ivan Mameli, ha annunciato la cancellazione della sfilata prevista per martedì 4 marzo, esprimendo il cordoglio dell’intera comunità:

“A seguito della tragedia, con la perdita di una giovane vita, verificatasi nella serata di sabato 1° marzo 2025 durante i festeggiamenti del Carnevale, dispongo e comunico l’annullamento della sfilata prevista per martedì 4 marzo. Esprimo, a nome dell’Amministrazione Comunale e dell’intera cittadinanza di Bari Sardo, cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane Marco e alla comunità di Ilbono”.

Un segnale forte che sottolinea il dolore e lo sconcerto per quanto accaduto in quella che doveva essere una serata di festa e che invece si è trasformata in tragedia.

Jerzu si ferma: “Il lutto coinvolge tutta l’Ogliastra”

Anche il Comune di Jerzu ha deciso di annullare i festeggiamenti del Carnevale previsti per il pomeriggio. In una nota ufficiale, l’amministrazione ha dichiarato: “L’omicidio di un ragazzo di soli 22 anni durante quella che sarebbe dovuta essere una serata di festa, colore e divertimento impone di fermarsi e riflettere. Questo è un lutto che coinvolge tutta l’Ogliastra, e di conseguenza la manifestazione carnevalesca viene annullata.”

Un gesto che esprime solidarietà alla famiglia Mameli e alla comunità di Ilbono, paese d’origine della vittima, duramente colpito dalla tragedia.

Il cordoglio del consigliere regionale Salvatore Corrias

Anche il consigliere regionale ed ex sindaco di Baunei Salvatore Corrias ha voluto esprimere il proprio dolore per la scomparsa del giovane, scrivendo sui social: “Non conoscevo Marco, ma la sua morte per mano d’uomo spegne ogni carnevale e rattrista i nostri cuori, incapaci di vivere il dolore della sua famiglia. A loro e alla comunità di Ilbono la nostra vicinanza”.

Parole che riflettono il sentimento di tutta l’Ogliastra, ancora incredula per una tragedia che ha spento il clima di festa e gettato un’ombra di dolore su tutta la provincia.

Un Carnevale segnato dal dolore

Il Carnevale in Ogliastra si è fermato. La spensieratezza e l’allegria hanno lasciato spazio alla riflessione e al lutto. Mentre le indagini delle forze dell’ordine proseguono per individuare il responsabile dell’omicidio, il territorio si stringe attorno alla famiglia di Marco Mameli, spezzata dal dolore.