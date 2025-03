Quella che doveva essere una giornata di festa e allegria si è trasformata in una tragedia sconvolgente a Bari Sardo. Un giovane di 22 anni, operaio, originario di Ilbono, è stato accoltellato mortalmente durante i festeggiamenti del Carnevale, lasciando la comunità sotto shock e interrompendo bruscamente l’atmosfera di gioia che caratterizzava l’evento.

Il dramma si è consumato nella tarda serata di ieri, poco dopo le 23, quando la tradizionale festa carnevalesca, tra maschere, musica e colori, è stata improvvisamente interrotta da un episodio di violenza.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora frammentarie, il giovane sarebbe stato coinvolto in una lite, forse scaturita da futili motivi, che è rapidamente degenerata. Durante l’alterco, uno o più individui avrebbero estratto un’arma bianca, colpendo il 22enne con un fendente fatale.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della locale stazione, supportati da colleghi della compagnia di Lanusei, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Presente anche il personale sanitario del 118 e gli agenti della Polizia.

Le indagini, coordinate dai carabinieri, sono in pieno svolgimento per identificare i responsabili dell’omicidio. Gli inquirenti stanno ascoltando testimoni e analizzando eventuali immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di fare luce su quanto accaduto. La morte di Marco Mameli, giovane descritto da chi lo conosceva come solare e pieno di vita, lascia un vuoto incolmabile tra familiari e amici.

La festa del Carnevale, che per tradizione rappresenta un momento di unione e spensieratezza, si è così trasformata in un ricordo tragico per Bari Sardo e per tutta l'Ogliastra.

La comunità si stringe ora nel dolore, per un ragazzo strappato troppo presto alla vita.