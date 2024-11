La Polizia ha arrestato in flagranza di reato a Siniscola, mercoledì 20 novembre, un uomo di 74 anni accusato di tentato omicidio nei confronti di una donna di 79 anni. L'arresto è avvenuto dopo una segnalazione di una lite al parcheggio del supermercato MD del paese.

La vittima, come riferito dagli investigati, è stata colpita alla testa con un colpo di cric durante una discussione nata per futili motivi ed è stata trasportata in ospedale a Olbia in condizioni gravi.

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza del supermercato e alle testimonianze dei presenti, la polizia è riuscita a individuare e arrestare il presunto aggressore, che nel frattempo avena lasciato il parcheggio del supermercato. È stato fermato mentre si allontanava in auto.

L'uomo è ora agli arresti domiciliari, in attesa della convalida dell'arresto.