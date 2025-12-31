Nuovo intervento dei soccorsi nel pomeriggio lungo la strada statale 125, nel tratto in variante all’altezza di Cardedu, dove intorno alle 17:10 si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei.

Le operazioni hanno visto la presenza dei Carabinieri di Jerzu, della Polizia Stradale di Lanusei, del personale sanitario della Mike di Lanusei, del 118 di Barisardo e dell’elisoccorso Areus decollato dalla base di Olbia.

I Vigili del fuoco hanno provveduto a estrarre due occupanti da uno dei mezzi coinvolti nello scontro, consentendo l’intervento dei sanitari. Il bilancio complessivo è di quattro persone ferite.

Un uomo di 58 anni, con traumi toracici e addominali, è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari dall’elisoccorso Areus. Una donna di 48 anni, la figlia di 23 anni e un ulteriore ferito sono stati invece soccorsi e accompagnati in ospedale in condizioni meno gravi.