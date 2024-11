Il Teatro Lirico di Cagliari ha preparato un programma speciale per il concerto che si terrà mercoledì 27 Novembre presso il Santuario della Madonna d’Ogliastra a Lanusei, con inizio alle ore 19:30.

Si tratta del concerto "Händel, Wagner e Haydn": il Settecento inglese si fonde con le composizioni dell'Ottocento tedesco in opere di Händel, Wagner e Haydn, creando un ensemble distintivo e sofisticato che rappresenta la ricca tradizione musicale internazionale. L'Orchestra del Lirico, diretta magistralmente da Fabrizio Ruggero, si esibirà in un evento inserito negli eventi organizzati dalla Diocesi di Lanusei per celebrare il bicentenario della sua fondazione.

Il pubblico avrà il piacere di ascoltare brani prestigiosi tra cui la Water Music: Suite n. 2 in Re maggiore HWV349 di Georg Friedrich Händel, il Siegfried-Idyll WWV 103 di Richard Wagner e la Sinfonia n.82 in Do maggiore “L’orso” Hob. I:82 di Franz Joseph Haydn. Secondo quanto dichiarato dal Teatro Lirico, la composizione di Wagner, originariamente scritta per il compleanno della moglie Cosima, risulta particolarmente appropriata per l'occasione, considerando che il concerto a Lanusei si svolge all'interno dei festeggiamenti per i 200 anni dalla fondazione della Diocesi.

Questo concerto fa parte della rassegna “Un’Isola di Musica 2024”, tradizionale appuntamento musicale nei vari centri della Sardegna, ed è realizzato in collaborazione con la Pastorale del Turismo e con il patrocinio del Comune di Lanusei. La durata complessiva dello spettacolo è di circa un'ora e non prevede intervallo. L'ingresso è libero e gratuito per tutti gli interessati.